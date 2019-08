O despiste de uma viatura na tarde desta quarta-feira, 21 de agosto, no Convento da Serra, concelho de Almeirim, provocou ferimentos em cinco passageiros, um deles em estado considerado grave.

O acidente ocorreu cerca das 18h30 e no local esteve a Viatura médica de Reanimação e Emergência de Santarém, assim como os bombeiros de Almeirim e Santarém com 19 operacionais, apoiados por oito viaturas. A GNR está investigar as causas do acidente.