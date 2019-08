VÍDEO | Águas do Ribatejo tenta cortar esgotos em Benfica do Ribatejo

A empresa Águas do Ribatejo anda a cortar o acesso a esgotos, em Benfica do Ribatejo, a utilizadores que não tenham contrato de água. A última situação passou-se na terça-feira, 13 de agosto, com o morador Pedro Apolinário.



Contactada para prestar esclarecimentos a empresa Águas do Ribatejo não respondeu aos nossos contactos.