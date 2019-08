U. Almeirim perde com Sporting no arranque do nacional de juvenis

A equipa de juvenis do Sporting Clube de Portugal recebeu e venceu a U. Almeirim por 4-0 na manhã deste domingo. O encontro contou para a primeira jornada do Campeonato Nacional de sub-17 e teve lugar no Estádio Aurélio Pereira, na Academia Sporting.



“Excelente prestação da nossa equipa. Parabéns, vamos continuar o nosso caminho, todos juntos somos mais fortes”, destacaram os responsáveis do U. Almeirim.