Muita comida, bebida e animação no Festival da Sopa da Pedra

FESTIVAL Está a chegar a sétima edição do Festival da Sopa da Pedra,

organizado pela Confraria Gastronómica de Almeirim. Rui Figueiredo, Grão Mestre da Confraria Gastronómica de Almeirim, antecipa o



Que expectativas tem a organização?

As expectativas são sempre as melhores quando todos os intervenientes estão a trabalhar com empenho e dedicação a este evento. Os resultados esperados só poderão ser os melhores.



Quais as maiores diferenças para as edições anteriores?

Iremos manter o mesmo formato este ano com a inclusão das tradicionais

picarias, mais animação, parceria com a CVR Tejo e a Associação dos Restaurantes da Sopa da Pedra.



