Duas viaturas ligeiras ficaram bastante danificadas depois da colisão violenta, este sábado, na Rua Bernardo Gonçalves, junto do novo Tribunal de Almeirim.



Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, as duas viaturas circulavam no mesmo sentido mas uma delas terá tentado mudar de faixa. Não há a registar feridos, apesar do acidente ter sido aparatoso.



Para o local, os Bombeiros Voluntários de Almeirim deslocaram duas viaturas e sete elementos.



O alerta foi dado pelas 19h24.



(em atualização)