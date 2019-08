Até ao final desta semana, a previsão do IPMA aponta para a continuação do tempo chuvoso em Almeirim. Para esta sexta-feira continua a previsão de chuva e no fim-de-semana o céu vai continuar nublado. As temperaturas máximas vão rondar os 27 graus e as mínimas entre os 16 e os 19 graus. No inicio da semana o sol vai regressar.