Não há soluções, há caminhos: 24 de julho

Santo Inácio de Loyola ensina-nos que só podemos vencer os nossos pontos fracos tomando consciência deles e aceitando-os com humildade, olhando bem para eles e dizendo: “tenho este defeito”, “tenho esta tentação”, “tenho este pecado”, “mas é com isto que terei de avançar e de me construir, de me fazer santo”.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.