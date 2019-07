Cantor FF confirmado como O Fantasma da Ópera

Depois de nomes como Sofia Escobar e Lara Martins, Fernando Fernandes é a mais recente confirmação naquele que é considerado um dos maiores musicais de todos os tempos. O cantor vai ficar responsável por interpretar o admirável Fantasma, integrando a semana intensiva de ensaios já amanhã.



O romance, que vai chegar ao Porto e Lisboa este outono, conta a história de um músico talentoso mas que tem um segredo tenebroso e de uma jovem órfã a quem ele dá lições de canto durante a noite.



Depois do seu mais recente projeto “Saffra”, e com uma voz já conhecida pelo público português, Fernando Fernandes assume agora o papel de Fantasma naquele que é considerado um dos maiores musicais de todos os tempos.



A grandiosa produção, com mais de mais de 130 artistas em palco, vai contar com a presença das solistas portuguesas Sofia Escobar (Christine) e Lara Martins (Carlotta) – as duas cantoras que mais tempo estiveram em cena em Londres a cantar estes mesmos papéis desde o início do Fantasma.



Os bilhetes para a nova data já se encontram disponíveis em www.ticketline.pt e locais habituais.