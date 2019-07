Iniciados do Footkart conhecem calendário

A direção do Footkart esteve, no dia 19 julho, presente no sorteio do Campeonato Nacional de Sub15 que se realizou na Cidade do Futebol, , da Federação Portuguesa de Futebol. O Footkart inicia o campeonato com o Alverca em casa a 25 agosto.



“Dando continuidade a uma aposta de presença assídua em todos os eventos que participa desportivamente a Direção do clube esteve presente, juntamente com os representantes dos grandes clubes de referência nacional de futebol, e demonstrou no local próprio o modo de estar e de trabalhar do Footkart. Muita emoção, alegria e algum nervosismo nos momentos que antecederam o sorteio onde o Footkart esteve pela primeira vez na sua história representado”, confessou Vasco Carvalho a O ALMEIRINENSE.



No final foi possível esclarecer dúvidas e confraternizar com todos os presentes e com os representantes da Federação Portuguesa de Futebol.

“Mais do que participar importa contribuir, melhorar e dignificar o futebol português no seu patamar mais elevado e hoje, mais uma vez, o Footkart Escola de Futebol Karting Associação mostrou ao expoente máximo ao nível do futebol em Portugal quem somos, ao que vimos e como o fazemos. Agora é tempo de começar a fazer o que tanto gostamos e potencializamos: Proporcionar todas as condições possíveis e imagináveis a quem nos rodeia para todos juntos trabalharmos em busca de um sonho. Obrigado a quem, em mais uma época desportiva que agora começa, acredita em nós e nos apoia continuamente porque nada disto é possível concretizar sozinho e somente todos juntos faz sentido”, conclui o dirigente.