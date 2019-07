Arranque do Nacional Supercross SX – Jogos Santa Casa é em Paço dos Negros

Cabe á localidade de Paço dos Negros acolher na noite de amanhã (20 de Julho) aquela que será a primeira prova do campeonato nacional SX 2019.

Com organização a cargo da secção motocross do 20kms Almeirim, esta primeira prova do ano – que contará com um total de cinco eventos – irá colocar em pista os pilotos das categorias SX1 e SX2, Iniciados e Infantis A e B, classes que estarão em todas as restantes provas do campeonato.

O campeonato do Verão está de volta e promete muita animação nas pistas por onde passará, iniciando-se a luta pelos títulos no traçado de Paço dos Negros.

Horário

17h00: Treinos Livres 1 Grupo SX2 (10 minutos)

17h15: Treinos Livres 1 Grupo SX1 (10 minutos

17h30: Treinos Livres 1 Iniciados (8 minutos)

17h50: Treinos Livres 1 MINISX B (8 minutos)

18h05: Treinos Livres 1 MINISX A (8 minutos)

18h15: Treinos Livres 2 Grupo SX2 (10 minutos)

18h30: Treinos Livres 2 Grupo SX1 (10 minutos)

18h45: Treinos Livres 2 Iniciados (8 minutos)

19h00: Treinos Livres 2 MINISX B (8 minutos)

19h15: Treinos Livres 2 MINISX A (8 minutos)

20h30: 1ª Final SX2 (10m +2v)

20h45: 1ª Final SX1 (10m +2v)

21h00: 1ª Final Iniciados (8m + 2 v)

21h20: 1ª Final MINISX A (6m +2 v)

21h40: 1ª Final MINISX B (8m + 2 v)

21h55: Super Pole (voltas rápidas)

22h20: Super Repescagem (5m +2v)

22h30: Pedicross (Público)

22h45: 1ª Final Final SX Elite (12m + 2v)

23h05: 2ª Final Iniciados (8m + 2 v)

23h25: 2ª Final MINISX A (6m + 2 v)

23h45: 2ª Final MINISX B (8m + 2 v)

00h05: 2ª Final Final SXElite (12m + 2v)

00h35: Cerimónias de pódio