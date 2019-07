Rancho de Almeirim em França

Mais uma vez o Rancho de Almeirim deslocou-se a França, desta vez a convite do Município de Valentigney, para participar no “Rythmes et Couleurs” 30º Festival Internacional de Folclore daquela cidade.

Além do nosso grupo participaram grupos da Indonésia, “SMA Labsschool Kebayoran”, o “Ballet Vigbulite” da Letónia e o “Ballet Folclórico do Chile”, representando a Ásia, América do Sul e Europa do Norte.

Nos dias 6 e 7 deste mês naquela cidade numa organização do Município e em colaboração com as associações culturais, desportivas e associações de emigrantes de várias comunidades, realizou-se este evento naquela cidade do Franche-Comté, região encostada à Suíça e à Alemanha.

Montbéliard é a capital, tendo como segunda cidade Sochaux sede da PSA, empresa sede da Peugeot, Citroen, Opel e Ds. Região onde muitos milhares de portugueses trabalharam a partir dos anos 70 e que ainda hoje existe uma grande comunidade lusa naquela região, mas que também muitos já

trabalham nos países vizinhos como a Alemanha e a Suíça.



O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim chegou no dia 5 e “fomos logo muito bem recebidos pelos nossos emigrantes que nos prepararam uma refeição tipicamente portuguesa, “Bacalhau à Gomes Sá”, acompanhado também por vinho português e do Ribatejo. Melhor receção não poderia ter acontecido. Deixamos aqui um agradecimento a todos pelo empenho e dedicação que tiveram connosco. Bem hajam”, descrevem.



O dia acabou na Associação Portuguesa de Audincourt, onde

podemos conviver com a nossa comunidade e a refrescarmos as

gargantas com produtos da nossa terra.



No sábado foi a abertura oficial do Festival, cabendo-nos a nós encerrarmos a noite dos “Rythmes et Couleurs”, onde o espaço estava cheio de público e sentimos o agrado pelo nosso grupo, não só pela presença do emigrantes como também de franceses.

No domingo tivemos a visita da France 3 Bourgogne-Franche-

Comté um canal de televisão nacional dedicado às regiões de França, onde foi feita uma pequena reportagem de todos os grupos presentes. De seguida houve um pequeno desfile e novamente a atuação de todos os grupos pela tarde fora, terminando assim o 30ª Festival Internacional de Valentigney

“Rythms et Couleurs” edição deste ano.

Foi a presença num simpático festival já com 30 anos de existência e que naquela região será o único.

Na segunda-feira foi a vez de fazermos as malas e passar o dia com alguns elementos da comunidade portuguesa que nos acolheu, porque o voo para Lisboa só foi ao fim do dia.

Mais uma jornada em que o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim levou as nossas tradições, os nossos cantares e as nossas danças, a terras de França, onde o vinho, o melão e a Sopa da Pedra sempre foram referenciados nos dois espetáculos que realizamos.

“Agradecemos a todos os componentes do grupo pela disponibilidade demonstrada para que esta viagem fosse um sucesso, em representação de Almeirim, do Ribatejo e de Portugal”, conclui o grupo.