A localidade de Paço dos Negros vai voltar a receber uma prova do Campeonato de Supercross Nacional no sábado, 20 de julho. O inicio dos treinos está marcado para as 17h30, sendo que as provas se realizam a partir das 20h30, na pista de Paço dos Negros. A prova conta com o apoio do Município de Almeirim, Associação 20km de Almeirim e Jornal O ALMEIRINENSE.