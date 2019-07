Benfica em festa

As Festas de Benfica do Ribatejo realizam-se na próxima semana, dias 19, 20 e 21 de julho junto ao Pavilhão Desportivo. Nestes três dias, as tasquinhas, a música, bailes, folclore e vacadas serão o centro de atenções para esta nova edição.

No dia 19 de julho, sexta-feira, os programas das festas abrem pelas 20h30 com a Inauguração do Certame. Mais tarde, Música popular com o grupo Sopa da Treta e, o duo” Jorge Paulo e Susana” que fecharão a noite do dia de festas com bailado. A Tenda Jovem estará presente no recinto das festas e acompanharão a noite nestes três dias de festas.

No segundo dia de festas, 20 de julho, sábado, o programa iniciará pelas 9h da manhã com Passeio Equestre prolongando-se até às 18h da tarde com Atividades Equestres. O grupo” Fora d´Horas” animará a noite pelas 20h30 com música tradicional cedendo o palco aos Ranchos folclóricos pelas 21h. Às 23h30, a noite contará com a companhia de Nelson P. para um Baile Popular e que terminará com o começo da Vacada à 00h30. A Tenda Jovem também terá animação neste dia junto ao recinto das festas.

No ultimo dia, dia 21 de julho, domingo, o programa de festas iniciará com Passeio de “Pasteleiras” pelas 9h00, que ocuparão a grande parte da tarde. Às 21h00 atuará a Marcha de Benfica do Ribatejo. Às 21h30 os Sanct’Irene Ensamble sobem ao palco, que depois recebe Jorge Guerreiro às 22h15. O programa de festas de Benfica do Ribatejo encerrará com Baile, ao som do grupo duo “Jorge Paulo e Susana”. A Tenda Jovem estará presente no recinto das festas.