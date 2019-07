Mais de 3000 pessoas na Festa do Ciclismo nacional

A edição de 2019 do Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo, realizada neste fim de semana, em Almeirim, foi uma enorme manifestação de festa e de desportivismo, juntando cerca de 650 participantes, oriundos de todo o país.



Durante dois dias, o concelho de Almeirim testemunhou a alegria que só as crianças transmitem, mas também o empenhamento de todos os jovens, entre os cinco e os 14 anos, que tentaram dar, em cima da bicicleta, o melhor deles próprios.



O Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo permitiu múltiplas experiências aos participantes, durante as corridas e as provas de destreza, de estrada e de BTT, mas também aos familiares e acompanhantes, tendo todos saído mais ricos desta realização.



“Estamos perante um evento que tem vindo a consolidar-se. É o grande evento nacional das escolas de ciclismo e da cultura aberta e de desportivismo das escolas. É um momento de felicidade para o ciclismo e uma tendência que nos agrada especialmente quando estamos a comemorar os 120 Anos da Federação. Queremos que haja cada vez mais equipas a defender este amor à bicicleta”, afirma o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira.



Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, sublinhou que “esta é uma parceria entre a Federação Portuguesa de Ciclismo e a Camara de Almeirim que já dura desde 2014” e destacou o empenho de José Marques: “é um trabalhador incansável alem de um grande ser humano. O Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo é muito do que é pelo seu trabalho, determinação e resiliência. Este ano foram mais de 3 mil pessoas que estiveram em Almeirim entre elas, mais de 800 atletas.”



Antes da subida ao pódio, ainda houve oportunidade para um momento solidário, com assinatura da Cofidis, que ofereceu 60 bicicletas de iniciação às escolas de ciclismo nacionais, no âmbito da iniciativa “Pedalada Solidária”, que, no ano passado, a propósito da Volta ao Algarve, já oferecera 24 bicicletas às escolas algarvias.