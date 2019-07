Almeirim recebeu Nacional de Paraciclismo

O Campeonato Nacional de Paraciclismo na vertente de estrada disputou-se, neste fim de semana, em Almeirim, juntando um pelotão de 23 corredores.



A competição distribuiu-se por dez classes. A mais concorrida e mais competitiva de todas foi a classe C5, única que teve vencedores diferentes no contrarrelógio e na prova de fundo. O melhor na luta contra o tempo foi Manuel Ferreira (Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel), enquanto o mais rápido na prova de fundo foi Hélder Maximino (360º Bike Trail/Mundimat/CCA Paio Pires).



A classe H4 também teve mais participantes do que lugares no pódio, mas Flávio Pacheco (Sporting/Tavira Paracycling) impôs a lei do mais forte, triunfando no sábado e no domingo.



Os restantes vencedores do contrarrelógio e da prova de fundo foram Bernardo Vieira, em C1, Telmo Pinão (Casa Benfica MMV/APCA/Paracycling), C2, Paulo Teixeira (Rodabike/ACRG/Gondomar), C3, João Monteiro (Mozinho RT Martos Pellets), C4, João Marques (ACD Milharado/EC Manuel Martins), D, João Pinto, H3, Luís Costa (Sporting/Tavira Paracycling), H5, e a feminina Filomena Oliveira (Ecosprint/Nutea).