VÍDEO | O Fantasma da Ópera anima Metro da Trindade com FlashMob

A flashmob alusiva a um dos maiores musicais de todos os tempos decorreu na passada sexta-feira, dia 28 de junho, pelas 19h30, na estação de metro Trindade, no Porto, e contou com a presença de elementos da organização, do elenco e da produtora responsável pelo espetáculo.

O Fantasma da Ópera anima Metro da Trindade com FlashMob

A iniciativa teve lugar junto à entrada principal da Estação da Trindade, no Porto e contou com a presença de elementos da organização, do elenco e da produtora responsável pelo espetáculo. The Phanthom of the Opera, Think of Me, Masquerade e All I Ask of You foram quatro dos conhecidos temas do musical que foram interpretados, ao vivo e em primeira mão, para todos os curiosos que por lá passaram.



A grandiosa produção, com mais de mais de 130 artistas em palco, vai contar com a presença das solistas portuguesas Sofia Escobar (Christine) e Lara Martins (Carlotta) – as duas cantoras que mais tempo estiveram em cena em Londres a cantar estes mesmos papéis desde o início do Fantasma. Jorge Baptista da Silva e Bruno Almeida interpretarão o admirável Fantasma.



Os bilhetes já se encontram disponíveis em www.ticketline.pt e locais habituais.

Casting completo:

Sofia Escobar – Christine Daaé

Lara Martins – Carlotta

Jorge Baptista da Silva – Fantasma

Bruno Almeida – Fantasma

Filipe de Moura – Raoul

David Ripado – Raoul

Ricardo Panela – Firmin

Mário Redondo – André

Diogo Oliveira – André

Cátia Moreso – Madame Giry

Patricia Quinta – Madame Giry

Joana Amorim – Meg Giry

Ana Marta Kaufmann – Meg Giry

Alberto Sousa – Piangi

Hélia Castro – Cover Christine

Ana Cosme – Cover Carlota

Armando Calado – Cover Raoul

Jorge Alves – Maestro

Sílvio Cortez – Maestro

CAUM – Coro

Coro Feminino CVS – Coro

Vocal Art Ensemble – Coro

Lisboa Cantat – Coro Sinfónico



Datas confirmadas:

Coliseu do Porto – 18 e 19 de outubro;

Campo Pequeno – 21, 22 e 23 de novembro.



Preços:

Preços compreendidos entre os 15€ e os 150€.