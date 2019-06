David Alfaiate compete nos Pirinéus

David Alfaiate competiu, no passado fim de semana, na Saint Lary Patou Trail, na localidade de Saint-Lary-Soulan, em plenos Pirinéus franceses.

O atleta da secção de trail running da Associação Vinte Quilómetros de

Almeirim participou na distância de Sky Running (25 km com 2.200 metros de desnível positivo). Uma prova muito dura em plena estância de sky de Saint Lary que David superou com distinção.

O almeirinense concluiu a prova em 3 horas e 39 minutos, classificando-se no 52º lugar geral, 30º do escalão sénior.