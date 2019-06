Daniel Bragança já trabalha na Academia

Sporting apresenta-se para a nova época e destaque para a presença do almeirinense Daniel Bragança no arranque dos trabalhos em Alchochete. Depois de emprestado ao Farense, Daniel Bragança está de regresso e na expetativa de integrar a equipa principal dos leões em 2019/2020.



Mas ainda com muitas indefinições e o caso de Bruno Fernandes é apenas um de vários. Na verdade, olhando para os jogadores com contrato que podem ter lugar na equipa principal ou que, não tendo, obrigam a SAD a encontrar uma solução nesta janela de transferências, os leões confrontam-se nesta altura com opções para fazer dois plantéis.