Pais Charnecos colocam filhos na bancada

Desta vez, os filhos ficaram nas bancadas e os pais jogaram como titulares. Tudo isto para fechar com chave de oiro a temporada desportiva na Associação Desportiva Fazendense.



“Alguns dos bons momentos passados em convívio entre os pais dos atletas da família Fazendense, na festa de encerramento de época. Muito obrigado pela vossa presença e na ajuda prestada em prol dos nossos meninos durante toda a época”, destaca o clube após o convívio organizado com o família do Fazendense.



Assim a temporada está fechada, voltando em agosto com os treinos das várias equipas da formação aos seniores.