Atletas de Almeirim participam na dura prova dos Picos de Europa

Joel Simões participou no passado sábado, 22 de junho, no Gran Trail Picos de Europa (GTPE), a dura prova de Trail Running, com partida na localidade asturiana de Benía de Onis, nas Astúrias.

O almeirinense competiu na distância principal de 70 km com 5.300 metros de desnível positivo, chegando à meta situada na mesma cidade da partida com o tempo de 15 horas, 18 minutos e 47 segundos, classificando-se na 114ª posição absoluta e 31º lugar entre no escalão de seniores.

O GTPE vai apenas na sua segunda edição e apenas este ano estreou a distância ultra, mas já é uma referência entre o calendário ibérico de provas de ultra-maratonas, sendo conhecida como a prova dos “quilómetros verticais”, sendo percorrida no Parque Nacional dos Picos da Europa, passando em locais emblemáticos como o rio Casaño, o Canal de Trea e os Lagos de Covadonga, local eternizado pelas passagens obrigatórias das etapas mais duras da Volta a Espanha em bicicleta.

No final, Joel Simões referiu que a prova «correu bem, mas podia ter corrido melhor. Estive 50 minutos sem água numa fase da prova em que me encontrava com dores de estômago e vómitos, no entanto o corpo fez um “reboot” perto dos 53 km e consegui acabar bem”.

Sobre a prova, Joel refere que «foi uma prova difícil devido ao terreno cheio de lama e de difícil progressão». Como ponto mais difícil da prova, Joel elege a subida de 3,8 km com 1500 metros de desnível positivo percorridos em cascalho: «De vergar qualquer um…».

Joel Simões junta assim mais uma prova concluída ao seu currículo que já conta com provas míticas como o Ultra Trail du Mont Blanc, a Mitic de Andorra ou o Madeira Island Ultra Trail.

A secção de trail running da Associação Vinte Quilómetros de Almeirim esteve representada com mais um atleta na GTPE. Weslen Gomes participou na distância de 35 km com 2.200 metros de desnível positivo, terminando na 135ª posição geral e 67º lugar entre os atletas seniores.

O atleta dos 20 kms terminou a prova no tempo de 6 horas, 5 minutos e 41 segundos.