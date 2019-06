Almeirim recebeu clássicos

No âmbito das Festas da Cidade de Almeirim, decorreu neste domingo, 23 de junho, o 1º Encontro de Carros Antigos.

Nuno Tapadeiro e António Serralheiro da secção Almeirim Clássicas do C. A.D.C.A. (Centro Amador de Desporto e Cultura de Almeirim) organizaram uma concentração às 9h30 no Centro de Transportes de Almeirim seguido de um passeio pelo concelho de velhinhas glórias em 4 rodas.

E como já não se fazem carros como antigamente, nenhum condutor ficou apeado: um Citroen – uma elegante “arrastadeira” da primeira metade do século XX, um MG B de 74, Datsun, um VW 1303 ( o“carocha”),um Fiat 124 Sport e um Austin, foram alguns dos cerca de vinte exemplares “clássicos” que percorreram os 65 Kms entre Almeirim, Fazendas, Paço dos Negros, Raposa ( que incluiu paragem com direito a beberete), Foros de Benfica, Cortiçóis, Benfica do Ribatejo e regresso a Almeirim com almoço no restaurante “O Forno”.

Num dia sem sol e sob ameaça da chuva, os condutores e respetivos “penduras”estavam satisfeitos com esta iniciativa que, além de proporcionar uma manhã bem animada, deu-lhes a oportunidade de trocar experiências e dicas sobre a manutenção destes clássicos. Antes do regresso às respetivas garagens cada “team” recebeu uma oferta com produtos da terra.