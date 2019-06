Fazendense reforça-se

“Nem mesmo numa altura em que o clube está em pleno trabalho, com o encerramento do Fazendas VilaCup e as tasquinhas, paramos de apresentar novos atletas”, anuncia o Fazendense.



Desta vez é João Rosário, um jovem jogador, com passagem pelos clubes do Concelho, mas “que retorna à sua casa, pois acredita no Projeto que lhe foi apresentado pelo ADF, tal como nós acreditamos nele”, acrescenta o clube.