Animal encontrado: Casal francês que perdeu um gato em Almeirim regressa

Em novembro de 2018, um casal francês de férias no Monte da Vinha contatou a Pravi-Núcleo de Alpiarça e Almeirim para ajudar a encontrar um dos seus gatos que desaparecera.

As voluntárias desta associação fizeram apelos e procuraram o felino no terreno durante dias sem sucesso. Os donos tiveram de regressar ao país de origem, contudo, as voluntárias continuaram as buscas.

Durante esta semana foi avistado e, este domingo, dia 16 de junho, o Mesca, nome do gato desaparecido, foi capturado nos Paços dos Negros, por uma das voluntárias que, de imediato, confirmou a identidade do bichano no veterinário, através da leitura do microchip.

Os donos foram contactados e vêm de França buscar o Mesca que assim retorna a casa ao fim de oito meses desaparecido.