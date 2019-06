Cemitério: Capela encerrada e todos os meios disponibilizados para resolver problema

Depois da queda de uma ramo da árvore centenária que está no cemitério de Almeirim, o Jornal O ALMEIRINENSE sabe que, esta sexta-feira, dia 7 junho, estiveram vários técnicos do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e também a proteção civil no local e a Capela vai estar encerrada e a zona vedada.



“A entrada para o cemitério esta a fazer-se pela casa mortuária e a capela esta interdita ate a situação ser resolvida. O ICNF, entidade pública que acompanha a tília, na analise regular que faz a pedido da Junta de Freguesia tinha estado a verificar a arvore no inicio da semana e nada fazia prever o que aconteceu. Hoje estiveram de novo em Almeirim e vão analisar e pedir “ajuda” a outras entidades, nomeadamente universitárias”, explica o Presidente da Câmara Municipal de Almeirim.



Pedro Ribeiro esteve no local e pelo que o nosso jornal apurou, a autarquia terá disponilizado todos os meios para que se faça tudo na salvaguarda da segurança das pessoas.



“Tudo será feito de acordo com os técnicos e a Junta de Freguesia terá da nossa parte todo o apoio, financeiro se necessário para conservar esta tília, emblemática da nossa cidade. No entanto as questões de segurança não podem ser descuradas sob pena de haver um acidente grave”, conclui Pedro Ribeiro.