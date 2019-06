VÍDEO | Ramo de Tília centenária do cemitério cai devido ao forte vento

Um ramo da Tilia centenária que está no cemitério de Almeirim acabou por cair ao final da tarde desta quinta-feira, 6 de junho, devido ao vento que se fazia sentir.



Nada apontava para esta queda porque, diz o presidente da Junta de Freguesia de Almeirim, Joaquim Catalão, o técnico responsável pela sua manutenção afirmou, na semana passada, que a árvore não apresentava problemas.



A Tília Centenária é acompanhada por uma equipa do Ministério da Agricultura e todas as intervenções são executadas de acordo com as instruções dadas por essa equipa.



Joaquim Catalão assegurou ainda que “todos os anos a Tília é objeto de uma intervenção técnica” e este ano ia ser feita uma poda técnica de acordo com os técnicos do Ministério da Agricultura.



A Tilia terá 108 anos e tem mais de 15 metros de altura e 18 metros de diâmetro médio da copa.