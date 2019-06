Pedro Bento encontra português em Teerão no Irão

O atleta chegou esta quarta-feira a Teerão no Irão. “Custa-me a acreditar mas estou mesmo aqui em Teerão”, disse Pedro Bento.

E continua a descrever a sua aventura. “Depois de 55 dias na estrada e quase 8000 kms a pedalar, fui recebido pelo Pedro Queirós, que está há vários anos a ajudar o Nepal e me recebeu de braços abertos.

Nos últimos dias não consegui ter acesso à internet devido às limitações impostas pelo regime do Irão. Mas aqui estou são e salvo, e mais motivado que nunca para chegar a Kathmandu e ajudar os bombeiros voluntários de Almeirim e as crianças do Nepal.

Mas preciso da vossa ajuda para concretizar este sonho. Estou cheio de dores no corpo principalmente na anca esquerda, tenho muitas dúvidas e receios se as dores me deixarão terminar mas acredito que juntos vamos conseguir. Envolvam-se e apoiem esta causa.

The adventure goes on ????????

AGUENTA E NÃO CHORA ????????

Doações podem ser feitas para:

1- mbway :número 914264264!!

2- Pode doar através : https://www.gofundme.com/bakonbike-10-000kms

3-NIB: 0033 0000 4531 6521 8870 5

SWIFTBCOMPTPL

Siga toda a história na minha página de atleta: https://www.facebook.com/Bakonbike2019

instagram: bakonbike2019