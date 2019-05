Filipe Torres sucede a Omar Garcia

A nova secção de trail running da Associação Vinte Quilómetros de Almeirim tomou posse no passado dia 28 de maio na Assembleia Geral ordinária do clube. Filipe Torres é novo Presidente da direcção da secção,

composta por mais quatro elementos: Rodrigo Galão, João Bastos, João Filipe Mota e João Dourado.

A equipa contabiliza 17 elementos, todos naturais de Almeirim, número que promete aumentar face ao crescente número de atletas que procuram esta modalidade de corrida em montanha.

“O principal objectivo da direcção agora empossada passa por agregar em torno deste projecto os vários atletas de trail running do concelho de Almeirim, desenvolvendo ainda a vertente de formação, proporcionando experiências de contacto com os diversos ambientes onde esta modalidade se desenvolve a praticantes de outros desportos relacionados”, explicam am comunicado.

Filipe Torres tem 35 anos, é natural de Almeirim e praticante de trail running desde 2012. Aquando da tomada de posse afirmou que “a nossa ideia para a equipa é torná-la verdadeiramente numa equipa de Almeirim. Queremos abrir e incluir mais gente. Esta é uma modalidade em expansão que facilmente cativa quem a queira experimentar, quer pela sua vertente competitiva, quer pelas suas características enquanto actividade de desporto na natureza. Vamos procurar capacitar a equipa de forma a poder acolher cada vez mais praticantes.”

Para atingir essa meta, os objectivos iniciais estão traçados: “Para já, vamos

renovar a imagem e dar notoriedade à equipa de forma a angariar parceiros estratégicos que nos permitam oferecer as melhores condições aos atletas.”

A secção de Trail Running da Associação Vinte Quilómetros foi fundada em

2014 através da vontade de um grupo de atletas apaixonados pelo Trail

Running em se associarem, com os objetivos de, entre outros, competir e

procurar promover e divulgar o Trail Running em Portugal.

Pode conhecer melhor a equipa no sítio web da Associação Vinte Quilómetros de Almeirim e no Facebook em “Associação 20kms de Almeirim – Trail Running”