Fazendense junta mais de mil atletas

De 25 de maio a 16 junho, o torneio Fazendas VilaCup reune no Complexo Desportivo Prof. José Sousa Gomes mais 1100 atletas nos vários dias do torneio com clubes de todo o país.

A iniciativa começou no dia 25 de maio com competição de juniores durante a manhã e tarde. Seguindo-se o fim de semana que começa com futebol 6, no dia 1 de junho, para o escalão de sub-8 e no dia 2 de junho, entram em competição, mas no futebol 7, o escalão de sub-9.

No fim-de-semana seguinte entram em competição no futebol 7, o escalão de infantis, no dia 8 de junho.

No dia 9 de junho, competem em futebol 5 os escalões de sub-6 e sub-7, de manhã e de tarde, respectivamente.

O torneio finaliza no fim-de-semana de 15 e 16 de junho. Compete o escalão de iniciados no dia 15 e a competição de juvenis no dia seguinte.