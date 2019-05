Escola de Fazendas de Almeirim aposta na inovação

Os alunos de 5° ano do Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim apresentaram esta terça-feira, dia 28 mao, à comunidade as atividades e projetos realizados durante o ano letivo em “Projeto de Inovação”.

Este projeto consistiu em melhorar o meio escolar e trazer novos equipamentos para a sua aprendizagem através de vários eventos organizados para obter verbas para tornar o projeto possível.



Aproveitaram ainda para agradecer publicamente a todas as entidades e empresas que patrocinaram a decoração e equipamento da primeira “Sala do Futuro” do agrupamento. Este foi, desde o início, um projeto abraçado pelos Diretores de Turma e restantes professores de 5° ano.

“Hoje os “atores principais” foram os alunos que, brilhantemente, assumiram as comunicações da reunião, mostrando a todos que a Escola lhes está a facilitar a aquisição das competências necessárias para serem cidadãos reflexivos, criativos, interventivos e críticos do século XXI”, destacou Conceição Pereira, Diretora do Agrupamento.



O Presidente da Câmara também felicitou a iniciativa: “A EB 23 de Fazendas de Almeirim tem uma nova sala “do futuro” feita com base num projeto de alunos e professores e que contou com o apoio da comunidade. Um excelente exemplo de determinação e cooperação.”