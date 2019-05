Pão com chouriço solidário pelo CRIAL

“É já no próximo dia 12 de junho, pelas 10h30, mais uma iniciativa solidária daquele que já consideramos como um Grande Amigo do CRIAL, o formador de pastelaria e padaria Paulo Chagas”. É desta forma que José Carlos Silva, Presidente do CRIAL anuncia mais uma iniciativa.



Depois do Bolo Rei gigante, que promete ainda crescer mais para o próximo Natal e do Folar de Páscoa, que foi um verdadeiro sucesso e que não chegou para as encomendas, vem agora mais uma iniciativa: o Pão com Chouriço.



Será, com toda a certeza, mais um momento que ficará na memória e gratidão de todo o CRIAL.



Os nossos «vendedores» habituais andarão pelas ruas como de costume… O preço será de 1 euro cada.



“Bem haja Paulo Chagas pelas iniciativas, contributos e principalmente pela amizade que devotou ao CRIAL…Bem haja a todas as pessoas que com uma simples ajuda, contribuem para estes momentos de Alegria, Felicidade e Bem estar dos nossos «meninos»”, conclui o Presidente da Direção do CRIAL.