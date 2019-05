Funcionários de Almeirim em greve

O pessoal da limpeza do hospital de Santarém, muitos deles oriundos de Almeirim, vai estar em greve na próxima sexta-feira, dia 31 maio.



Os trabalhadores afetos ao STAD e CGTPIN reclamam pagamento do ordenado no final de cada mês, descontos na segurança social em falta desde novembro, mapa de férias e metade subsídio de férias e de Natal de 2018.



