ACES Lezíria promovem jornadas em Almeirim

A Comissão Organizadora das I Jornadas do ACES Lezíria, vem por este meio divulgar o evento que vai decorrer a 25 e 26 de Outubro de 2019, no Cineteatro de Almeirim e com o mote: “Da integração à ação – Um compromisso de Todos”.

Estas jornadas surgiram da vontade de unir esforços dos diferentes grupos profissionais do ACES Lezíria e da necessidade da sua complementaridade em prol da qualidade dos cuidados prestados aos utentes, sendo que estas primeiras jornadas vão primar pela partilha de experiências de boas práticas e de temas sentidos como necessidades de formação.

O programa definitivo e ficha de inscrição seguem oportunamente.

Programa Provisório:

SEXTA-FEIRA, 25 OUT

8.30h: Abertura do secretariado

9.00h – 10.30h: Workshops: Higiene Oral – critérios de referenciação | Saúde Mental e Suicídio

10.30h – 11:00h: Coffee Break

11.00h – 12.00h: Sessão de Abertura

12.00h – 13.00h: Sessão Plenária: Literacia em Saúde

13.00h – 14.30h: ALMOÇO

14.30h – 15.30h: Comunicações Orais

15.30h – 16.30h: Workshops: Reabilitação Respiratória | Riscos Laborais – segurança dos profissionais

16.30h – 16.30h: Coffee Break

16.30 – 17.30h: Sessão Plenária: Equipas Positivas e Saudáveis

18.30h: Prova de Vinhos

19.30h: Jantar (com Inscrição)

SÁBADO, 26 OUT

9.30h – 10.45h: Comunicação em Cuidados de Saúde Primários – Da gestão do tempo às situações emocionalmente difíceis

10.45h – 11.15h: Coffee Break

11.15h – 12.30h: Workshops: Atendimento a Estrangeiro/Migrantes | Cuidados Paliativos

12.30 – 13.30h: Sessão de Encerramento e Entrega de Prémios