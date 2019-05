Recolha de alimentos e adoção de animais

Nos dias 1 e 2 de junho, a PRAVI Núcleo de Alpiarça – Almeirim, está pesente no Pingo Doce de Almeirim em campanha de recolha de alimentos (e outros bens) e tem animais para adoção.

Ao contribuir está a ajudar para que muitos animais sejam alimentados e cuidados e assim terem a possibilidade de serem adotados. A PRAVI, desenvolve o seu trabalho exclusivamente com base no voluntariado. O seu trabalho baseia-se no apoio a animais abandonados ou em risco e terapias/actividades assistidas por animais.