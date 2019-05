Almeirinenses são vice-campeões nacionais

Guilherme Cavaleiro é vice-campeão Nacional do Decatlo de Juniores com novo recorde pessoal de 5091 pontos.



Tatiana Gonçalves também atleta dos 20 kms de Almeirim é vice-campeã nacional do Heptatlo de Juniores com 4033 pontos.



A competição realizou-se este fim de semana, 18 e 19 maio, no Centro de Alto Rendimento do Jamor.



Ainda em destaque, Edmara Chéte conseguiu ficar em oitavo no Atleta Completo Nacional