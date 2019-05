Iniciados do União de Almeirim de regresso à primeira

Os Iniciados do União de Almeirim estão de volta à primeira divisão distrital. A quatro jornadas do final do campeonato foi garantida, matematicamente, a subida, fruto de uma época de muito trabalho e de muito querer, segundo o treinador Vítor Galvão que reconhece que os louros do regresso à 1ª após um ano de 2ª são de todos os 26 atletas, mas também da equipa de trabalho que foram sempre incansáveis. “Agora, só já falta o objetivo final, que é lutar pelo título distrital”, termina Vítor Galvão. A equipa logrou até ao momento 21 vitórias, contra apenas 3 derrotas e 1 empate, liderando desde a primeira jornada, já marcou perto de 100 golos, desde o inicio da época.