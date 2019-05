Dia de família chega à Biblioteca

No dia 17 de maio, pelas 21h, realizar-se no Auditório da Biblioteca um projeto um colóquio sobre “O Tempo de Qualidade em Família”, com a psicóloga da Câmara Municipal de Almeirim, Daniela Martinho.



Esta iniciativa realiza-se no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Família e as entradas são livres.