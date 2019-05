Alunos de Fazendas apurados para concurso nacional

Dois alunos das Fazendas apurados para a fase final nacional do Concurso

Nacional de Leitura em representação da Comunidade Intermunicipal da

Lezíria do Tejo.

Decorre este ano letivo a 13.ª Edição do Concurso Nacional de Leitura

(CNL), tendo três alunos do Agrupamento de Escolas de Fazendas de

Almeirim participado nas fases escolar, municipal e intermunicipal. Esta

última realizou-se no dia 23 de abril, em Benavente. Todos os alunos do

AEFA tiveram uma excelente prestação, sendo que dois alunos, Diogo

Mendes (4º/3º B) Bernardo Rafael (6º B), representantes dos 1º e 2º ciclos,

venceram esta fase, passando assim à fase nacional em representação de

todo o território da CIMLT.



A fase nacional conta com a participação de todos os parceiros envolvidos

no CNL e é constituída por uma prova que apurará cinco finalistas em cada

nível de ensino, os quais serão, na cerimónia final, ordenados em função

da avaliação de um júri nacional, a constituir para o efeito. Esta fase

nacional realiza-se em Braga (Altice Fórum Braga), no dia 25 de maio.

Esta edição, como as anteriores, é um concurso articulado entre a Rede de

Bibliotecas Escolares (RBE), Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das

Bibliotecas (DGLAB), Camões – Instituto da Cooperação e da Língua

(Camões, IP), Direção-Geral de Administração Escolar/Direção de Serviços

de Ensino e das Escolas Portuguesas no Estrangeiro (DGAE/DSEEPE) e Rádio

Televisão Portuguesa (RTP), responsável pela cobertura televisiva do

evento.