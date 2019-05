Almeirim na abertura de mais um nacional de Supermoto

Na abertura de mais uma temporada do Campeonato Nacional de Supermoto os pilotos e equipas envolvidos no mesmo estiveram no Kartódromo de Almeirim para um primeiro e animado confronto.



Com um bom lote de pilotos a pista ribatejana viu no entanto a chuva condicionar de alguma forma as corridas agendadas para este arranque de novo ano desportivo, surgindo muitas vezes a meio das corridas iniciadas com o asfalto nas melhores condições. No total foram 12 os pilotos que enfrentaram a pista na classe maior, com Nuno Pinto a dividir as vitórias com Ricardo Silva, este o mais azarado do dia pois após conquistar a ‘pole’ viu um furo forçar ao seu abandono na volta de aquecimento. Ficou o consolo do degrau mais alto do pódio na segunda corrida, mas na geral foi mesmo Nuno Pinto quem venceu depois de ser terceiro na segunda corrida, batendo Sérgio Rego, sempre segundo em ambas as corridas e Luis Ferreira, o terceiro na primeira manga e sexto na derradeira.



A ronda inaugural do campeonato acolheu igualmente os pilotos da classe Minimotard e na primeira manga o óleo deixado na pista por uma das motos ditou a queda de Bruno Salreta que mesmo assim recuperou para ser segundo atrás de Adelino Patronilho. Seria por esta mesma ordem que ambos fecharam a segunda manga para subirem aos dois primeiros lugares do pódio. Na primeira corrida Carlos Hermosa foi o terceiro mas no segundo duelo foi João Alexandre o terceiro, ele que tinha abandonado na primeira. Na Mini-Velocidade, com menos uma volta na sua corrida devido á chuva, foi David Dias quem melhor ultrapassou as dificuldades da jornada, fechando a mesma na frente de Rafael Sousa e Tiago João.



A próxima ronda do campeonato realiza-se no dia 26 de Maio em Portalegre.