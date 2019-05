Um mês depois de partir de Almeirim a aventura de Pedro Bento Continua (VÍDEO)

Um mês depois de partir de Almeirim a aventura de Pedro Bento Contiuna. O atleta está neste momento na Grécia, e no dia 13 de maio, fez precisamente um mês que partiu para esta aventura de mais de 10 mil quilómetros até chegar a Katmandu.



“Hoje (13 de Maio) foi provavelmente o dia em que senti as maiores dificuldades, quer ao nível físico quer psicológico! Senti que o corpo depois de 30 dias seguidos a pedalar, depois de quase 4000 mil kms sem um unico dia de descanso finalmente estava a pedir uma pausa: e por isso hoje só fiz 85 kms ???? nao apeteceu mais!



“O único momento Em que me senti com forças para pedalar, foi quando me apareceu este amigo que está na foto ao meu lado”



“Agora a parte engraçada, pelo menos para mim tem piada ???? este amigo surgiu por volta do km 60 depois de eu vir a ralhar sozinho com o vento forte que estava de frente e de todos os tratores passarem em sentido contrario ???????????? este amigo não é nada mais nada menos do que um padre suíço que esta a fazer suíça- turquia! ???????? fui abençoado em plena estrada Grega por um padre de bicicleta que me veio dar uma força extra!!????



E no fim do dia tive mais duas exelentes noticias:

1- caminhada solidaria organizada pelo grupo dos pais da escolinha de btt dos 20kms de Almeirim angariou um total de 510€!!????????????

2- o festival scoutsopas organizado pelo Agrupamento 1186 Fazendas de Almeirim angariou um total de 297€!!????????????

O que dá um total de 3950€ angariados num mês ????????????????

Sinto me muito orgulhoso de tudo o que já conseguimos!!

Isto é uma causa de todos nós por isso também se devem sentir orgulhosos do que já conseguimos até aqui!!!

Obrigado a todos, vamos continuar unidos!!

AGUENTA E NÃO CHORA ????????

