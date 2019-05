Tunas tocam e cantam para ajuda Bombeiros

No próximo domingo, dia 19 maio pelas 16h, o Centro Cultural de Fazendas de Almeirim recebe um espetáculo de Tunas para angariar fundos para os Bombeiros Voluntários de Almeirim.

A organização é dos Bombeiros Voluntarios de Almeirim, no âmbito das comemorações dos 70 anos da Associação.



A ideia surgiu de chegar mos a todas as faixas etárias realizando eventos para todos os gostos e este será o segundo evento das comemorações do aniversário.



Os bilhetes estão disponíveis no Quartel dos bombeiros de Almeirim, assim como na bilheteira do Centro Cultural no dia do evento. Ainda é possível adquirir bilhetes no 4 Estações em Fazendas de Almeirim ou junto de elementos do corpo de bombeiros.