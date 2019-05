Almeirim nem sequer equacionou passadeiras com cores

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) acabou com as dúvidas e recomendou à Junta de Freguesia de Campolide que remova as duas passadeiras com as cores do arco-íris.



Para se colocar passadeiras as cores tinha de se alterar o Código da estrada primeiro.



O Jornal O ALMEIRINENSE procurou com fonte próxima da Câmara Municipal de Almeirim saber se antes desta decisão da ANSR, os autarcas da capital da sopa da pedra chegaram a pensar nisso, e pelo que apuramos “isso nunca esteve em equação”.



Este foi um tema que gerou muita discussão nos últimos dias, principalmente nas redes sociais.