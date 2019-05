José Salvador quer mais envolvimento e não forma direção

Ao contrário de todas as expectativas até porque horas antes se tinha festejado a subida de divisão, José Salvador não apresentou lista para formar direção no Hóquei Clube Os Tigres.



Pelo que O ALMEIRINENSE sabe o dirigente quer mais envolvimento da população neste momento crucial para o clube e admite até que se possam realizar eleições antes de novembro, mas até que essa mobilização apareça o clube funcionará com uma comissão administrativa.



Na Assembleia Geral desta segunda-feira, dia 13 maio, terão participado 30 sócios que aprovaram as contas por unanimidade.