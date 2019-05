Proteção Civil alerta população para perigo de incêndio

De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, prevê-se a partir de hoje (sábado), uma expressiva alteração do quadro meteorológico, o qual se deve prolongar até à próxima terça-feira (dia 14), caracterizado por uma subida da temperatura máxima e intensificação da corrente de leste, em particular no domingo. Assim, espera-se:

Subida gradual da temperatura máxima, com valores de temperatura acima do habitual para esta época do ano, (30 a 35 ºC).

Humidade relativa do ar (HRA) inferior a 30% na generalidade do território do continente, durante a tarde, verificando-se uma fraca recuperação da humidade durante a noite.

Vento do quadrante Leste, por vezes forte (até 45 km/h) a partir de dia 12, em especial na região do Algarve, com possibilidade de rajadas.

Este cenário meteorológico irá traduzir-se num aumento dos índices de risco de incêndio, entre amanhã e terça-feira, com condições favoráveis à rápida propagação de incêndios, em especial na região do Algarve, Alentejo e interior (Norte e Centro).

Considerando esta previsão meteorológica, espera-se tempo seco com condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recorda que, de acordo com as disposições legais em vigor, para os locais onde o índice de risco temporal de incêndio seja superior ao nível ELEVADO, está proibida a realização de queimadas.

Para os locais onde o índice de risco temporal de incêndio seja superior ao nível MUITO ELEVADO, não é permitido (a):

· Realização de fogueiras para recreio ou lazer, ou para confeção de alimentos;

· Utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confeção de alimentos;

· Queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração;

· O lançamento de balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes;

· Fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem;

· A fumigação ou desinfestação em apiários com fumigadores que não estejam equipados com dispositivos de retenção de faúlhas.

A ANEPC recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente através da adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução, na utilização do fogo em espaços rurais, observando as restrições em vigor e tomando especial atenção à evolução do perigo de incêndio para os próximos dias, disponível junto dos sítios da internet da ANEPC e do IPMA, junto dos Gabinetes Técnicos Florestais das Câmaras Municipais e dos Corpos de Bombeiros.