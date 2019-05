Greve fecha escolas

No agrupamento de escolas de Almeirim estão encerradas as escolas Febo Moniz, Benfica do Ribatejo e Cortiçois estão encerradas devido à greve dos funcionários. No agrupamento de Fazendas estão encerradas as escolas EB 23 (escola sede) e o Jardim de Infância da Raposa.



Escolas e outros serviços públicos podem sofrer durante esta sexta-feira perturbações no seu funcionamento, inclusivamente fechar, devido à manifestação nacional agendada para as 14.30, em Lisboa, dos trabalhadores em funções públicas e sociais.



A Frente Comum apresentou um pré-aviso de greve salvaguardando assim a possibilidade de quem quiser participar no protesto poder fazê-lo sem ser prejudicado.Como a manifestação está marcada para o início da tarde os trabalhadores podem decidir cumprir o seu horário durante a manhã e depois sair para participar no protesto.



Esta situação pode acontecer com maior incidência na Grande Lisboa, sendo que quem estiver em outras zonas do país deverá faltar e aí escolas ou outros serviços podem encerrar.



A manifestação nacional que se realiza sexta-feira, em Lisboa, arranca do Marquês de Pombal cerca das 15:00 rumo à residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento.A Frente Comum reivindica aumentos salariais e das pensões de 4%, a revisão da Tabela Remuneratória Única com uma remuneração mínima de 650 euros e a contagem de todo o tempo de serviço para as progressões na carreira, entre outros pontos.



(em atualização)