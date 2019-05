Escolas de Almeirim e Fazendas candidatam-se a Amigas da Criança

27 escolas do distrito de Santarém, candidataram 65 projetos na 2ª edição da Escola Amiga da Criança, uma iniciativa que reconhece, partilha e estimula projetos educativos que tornam a criança mais feliz, dentro do seu ambiente escolar.

Esta iniciativa da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), da LeYa e do Psicólogo Eduardo Sá vai dar a conhecer no dia 31 de maio, o vencedor do projeto que ganhará 5000 euros em livros LeYa, bem como os projetos distinguidos nas diferentes categorias que ganharão 500 euros também em livros LeYa para as bibliotecas das escolas e ainda a distinção/selo para todas as escolas cujos projetos se distingam.

A iniciativa tem um composto conjunto de parceiros que possibilitaram um incremento nos prémios por categoria: Staples, Católica do Porto Business School, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Fábrica Centro Ciência Viva, Universidade de Aveiro, Ciência Viva, Promethean, The Inventors, Fundação Altice, Diese, Associação ACEGIS, CMiranda, Glam, EKUI e Museu do Brincar.

Esc. EB 2/3 Fazendas de Almeirim “DIAS QUE SALVAM VIDAS”

Esc. EB 2/3 Fazendas de Almeirim Ateliê Educar pela Arte

Esc. EB 2/3 Fazendas de Almeirim Cem Dramas

Esc. EB 2/3 Fazendas de Almeirim Clube de Teatro “A Bem D’zer”

Esc. EB 2/3 Fazendas de Almeirim Pares Mentores

Esc. EB 2/3 Febo Moniz Almeirim “1ª Sala de Aula LED do Con de Almeirim”

Esc. EB 2/3 Febo Moniz Almeirim Dias Solidários

Esc. EB 2/3 Febo Moniz Almeirim Escola de Cidadãos