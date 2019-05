Bombeiros de Almeirim certificados

Terminou no dia 9 de maio a Prova de Júrio de Certificação da primeira Turma de Bombeiros no Distrito de Santarém a obter o Certificado Profissional de Bombeiro de Nível 4, esta primeira Turma no total de 19 Formandos oriundos dos Corpos de Bombeiros “Voluntários de Almeirim”, “Municipais de Alpiarça” e “Municipais de Santarém”.



A Formação para este Processo RVCC-Pro-Bombeiro (N4) iniciou a 25 fevereiro e terminou a 9 de maio com a Prova de Júri de Certificação onde ficaram Certificados 19 Bombeiros.



Este processo decorreu no Centro Qualifica do Centro de Formação do IEFP de Santarém e envolveu a Etapa de “Reconhecimento e Validação de Competências” com a duração de 20 horas e com a Etapa de “Formação Complementar” com a duração mínima de 50 horas para cada Formando tendo terminado com a “Certificação de Competências”, que consiste na demonstração das competências validadas através da realização de uma prova escrita, oral ou prática, certificada por um Júri.



Este foi o primeiro Grupo de Bombeiros do Distrito de Santarém com a Certificação Profissional de Bombeiro de Nível 4.



Neste momento o Centro Qualifica do Centro de Formação Profissional do IEFP de Santarém encontra-se a receber Inscrições para os Processos de RVCC-PRO de Bombeiro, Nível 4 e de Técnico de Proteção Civil, Nível 4.