Oficial: Carrapato fora das finais da taça e supertaça

O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém divulgou, esta sexta-feira, o mapa de castigos e confirmado os dois jogos de suspensão.

Nuno Carrapato estava no banco no jogo do Coruchense com o U. Almeirim, mas acabou expulso numa decisão que deixa o guarda-redes fora da final da Taça Ribatejo e da Supertaça. Recorde-se que a derrota do Coruchense, por 1-0, retirou a possibilidade da conquista do título.

Esta expulsão foi a primeira em 25 anos de futebol seniores. Nas Camadas jovens tinha sido expulso uma vez num lance casual em juniores pelo União de Almeirim.

