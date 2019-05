No Dia da Europa, deu-se a “Maior Lição do Mundo: Objetivos dos Desenvolvimento Sustentável”, promovida pelos alunos e professores do 7º ano do Agrupamento de Escolas de Almeirim, que decorreu na manhã desta quinta-feira, 9 de maio, no Cine-Teatro de Almeirim.

Foram abordados temas como a Educação Ambiental, a Sustentabilidade, as Instituições Democráticas, a Igualdade de Género, os Direitos Humanos, o Voluntariado, entre outros.

FOTOS: Mariana Mão de Ferro e Henrique Louro