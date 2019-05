600 litros, 12 sopas e mais de mil pessoas

A quarta edição do festival Scout Sopas realiza-se já no sábado dia 11 de maio, junto ao Centro Cultural de Fazendas de Almeirim e a organização espera mais de 1000 pessoas.

O festival é organizado pelos Escuteiros de Fazendas de Almeirim (CNE 1186) e Joana Vieira anseia que seja batida a assistência do ano passado: “Pela receptividade que temos tido e pelos números do ano passado, nós esperamos superar os mil visitantes do ano passado”. No evento estão disponíveis 12 sopas de diferentes zonas do país confecionadas por restaurantes de Almeirim, Fazendas, Benfica, Paço dos Negros, colaboradores e coletividades.



O evento conta ainda com showcooking, animação musical, artesanato, folclore, pão com chouriço e arroz doce, confeccionado pelas Gentes de Almeirim.

O certame decorre a partir das 18h com direito a taça, pão e uma bebida.