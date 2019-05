Primeiro festival da fotografia está acontecer em Almeirim

A FotoFesta – Festa da Fotografia está a acontecer em Almeirim, durante este fim-de-semana, na Igreja do Espírito Santo (antigas escolas velhas) e na Quinta do Casal Branco.



A iniciativa, que está a ser organizada pelo Centro Cultural Regional de Santarém conjuntamente com a associação Descularte, em parceria com a Câmara Municipal de Almeirim, conta com a presença do fotojornalista e realizador do programa da RTP Fotobox, Luiz Carvalho, que deu uma conferência sobre fotografia, na tarde deste sábado, 4 de Maio.



No espaço estão montados dois estúdios de experimentação, espaços de interação com fotógrafos e zonas de venda de material fotográfico e outros artigos relacionados com a fotografia.

Programa Fotobox, na RTP, da autoria de Luiz Carvalho



A organização do primeiro festival de fotografia em Almeirim desafia ainda todas as pessoas a aparecerem para tirarem fotos alusivas ao Dia da Mãe, que podem levar impressas para casa totalmente grátis.